WSJ: Иран с августа нарастил производство компонентов, позволяющих обогащать уран

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Иран в последние месяцы нарастил производство комплектующих для усовершенствованных центрифуг, позволяющих обогащать уран. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных дипломатов.

По их утверждению, производство роторов и мембран для центрифуг возобновилось на ядерном объекте в Кередже в августе текущего года после приостановки работ из-за инцидента в июне. За последние месяцы, отмечает газета, темпы производства на данном предприятии ускорились.

Опрошенные The Wall Street Journal дипломаты считают, что за прошедший с возобновления работ период Иран получил оборудование для оснащения по меньшей мере 170 усовершенствованных центрифуг для обогащения урана. При этом они отмечают, что на данный момент нет свидетельств того, что они могли быть тайно использованы для производства ядерных вооружений.

В конце октября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает на безотлагательное проведение переговоров с Ираном по активизации программы мониторинга ядерных объектов, в частности - в Кередже. Глава агентства при этом не исключил, что Иран "в течение нескольких месяцев" получит достаточно материала для ядерного оружия.

26 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором заявило, что Тегеран не пустил инспекторов агентства на объект в Кередже по производству компонентов центрифуг. По версии агентства, это действие противоречит условиям совместного заявления, опубликованного 12 сентября Гросси и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Однако, согласно высказыванию иранской стороны, соглашение в рамках совместного заявления не включает оборудование для наблюдения (камеры) на объекте в Кередже, поскольку идет расследование саботажа в июне на этом предприятии.

23 июня телеканал PressTV сообщил, что службы безопасности предотвратили попытку диверсии на объекте ОАЭИ в Кередже. По информации иранской стороны, инцидент не привел ни к пострадавшим, ни к материальному ущербу.