"Русский союз Латвии" просит президента страны не утверждать запрет на георгиевскую ленту

РИГА, 16 ноября. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) во вторник обратилась к президенту республики Эгилсу Левитсу с призывом не утверждать законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

"Сегодня мы передали президенту Эгилсу Левитсу обращение нашей партии с призывом не подписывать недавно принятые Сеймом (парламентом) поправки к закону "О собраниях, шествиях и пикетах" о запрете на использование георгиевских ленточек", - сообщает РСЛ на своей странице в Facebook.

"Помимо того, что эти поправки могут усугубить и без того напряженную ситуацию в обществе и нарушают права на свободу мирных собраний, шествий и пикетов, оговоренную в 103 статье конституции, они еще вызовут ряд судебных процессов, где государству очень сложно будет доказать свою правоту, учитывая даже отсутствие внятного определения самой георгиевской ленты. Мы надеемся, что, несмотря на личные убеждения, прошлое президента Латвии, непосредственно связанное с юриспруденцией, не позволит ему подписать эти бессмысленные и потенциально неблагожелательные для страны поправки", - отмечает партия.

Сейм Латвии 11 ноября в окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. С соответствующим предложением ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще должен утвердить президент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет на использование в Латвии георгиевской ленточки "последовательной реинкарнацией фашизма". По ее словам, Россия ждет международной реакции на латвийский закон о георгиевских ленточках. В свою очередь посольство РФ в республике заявило, что запрет главного символа Победы нацелен на раскол латвийского общества по национальному и мировоззренческому принципу.

В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня.