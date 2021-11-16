Пушилин призвал международное сообщество признать действия Украины военными преступлениями

ДОНЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал международное сообщество признать военными преступлениями действия властей Украины в Донбассе, чтобы положить конец вооруженному конфликту в регионе. Заявление он сделал в опубликованном во вторник интервью российскому интернет-изданию "Столетие".

"Война не прекратится, пока международное сообщество, вернее, лидеры мировых и значимых стран, лидеры разных стран не признают то, что Украина совершает сейчас военные преступления, и не осудят это", - сказал Пушилин. "Мировое сообщество должно осознать, что происходит на территории Донбасса уже восьмой год. А происходит агрессия со стороны Украины. Это нужно признать, это нужно публично осудить, нужно сделать всевозможные шаги, чтобы это экономически даже было невозможно для Украины", - считает глава ДНР.

По мнению Пушилина, реакция стран Запада на конфликт в Донбассе является прямо противоположной: "И мировое сообщество, в частности, это страны-гаранты Германия, Франция, они своим потаканием или своим замалчиванием, или отсутствием осуждения помогают Украине и подталкивают ее, наверное, и развязывают Украине руки в плане совершения военных преступлений. Пока ситуация не поменяется, пока не будет осуждения, война, увы, будет продолжаться".

"К сожалению вынуждены констатировать: война не закончена, Украина применяет все более новые методы ведения войны, совершая военные преступления", - сказал глава ДНР. Он привел данные, согласно которым, с начала вооруженного конфликта в двух республика Донбасса погибли 126 детей, 91 ребенок - в ДНР и 35 - в Луганской народной республике (ЛНР). Всего в результате конфликта пострадало 268 детей, 27 из них получили инвалидность, сообщил глава ДНР. Еще 58 детей остались сиротами, потеряв родителей в результате этого конфликта.

"Генеральной прокуратурой Донецкой народной республики заведено более 2 тыс. уголовных дел по военным преступлениям, совершенным Украиной", - сообщил Пушилин. Кроме того, по его словам, на данный момент жители ДНР подали около 6 тыс. заявлений в Европейский суд по правам человека, еще порядка 3 тыс. заявлений направлено в Международный уголовный суд. "Этим летом часть заявлений в ЕСПЧ были возвращены для доработки. На данный момент они дорабатываются. Есть время до конца года, чтобы уже более полные данные от заявителей ушли в ЕСПЧ. То есть, работа, пусть не так быстро, как нам бы хотелось, но все же ведется. И здесь есть тоже определенная надежда, что справедливость будет восстановлена", - считает Пушилин.

По его словам, администрация украинского президента Владимира Зеленского, пришедшего к власти с обещанием прекратить конфликт в Донбассе, продолжает обстреливать ДНР и ЛНР. "Украина продолжает совершать под благовидным предлогом ту серию преступлений, которая началась в 2014 году", - заявил глава ДНР.