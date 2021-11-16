Приштина отказалась обсуждать Сообщество сербских муниципалитетов на встрече в Брюсселе

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Делегация Приштины на прошедшем во вторник раунде переговоров с Белградом в Брюсселе отказалась обсуждать главную заявленную тему встречи - создание Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). Об этом сообщил глава канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович в эфире национального телевидения Сербии.

"Только что у меня закончилась третья встреча за день со [спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины] Мирославом Лайчаком. Приштина отказалась участвовать в прямом разговоре с нами, поскольку отказалась разговаривать о Сообществе сербских муниципалитетов, а именно это было темой сегодняшней встречи. Приштина отказывается разговаривать о формировании ССМ, несмотря на наши требования. Если мы хотим нормализации, то это возможно только через формирование ССМ и имплементацию всех ранее достигнутых соглашений", - заявил Петкович.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что не ожидает ничего от проходящих во вторник в Брюсселе переговоров между делегациями Белграда и Приштины. В то же время он отметил важность сигнала из ЕС о необходимости соблюдения Брюссельских соглашений.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

Согласно Брюссельским соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, заключенным 19 апреля 2013 года, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.