СМИ: глава Фонда госимущества Украины подал в отставку из-за приватизации "Большевика"

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко уходит в отставку из-за скандальной приватизации завода "Большевик" в Киеве. Об этом сообщило во вторник интернет-издание "Левый берег".

По его информации, заявление с формулировкой "по собственному желанию" будет обнародовано в ближайшее время. По словам источников издания, одной из главных причин увольнения стало "недовольство отдельных" политиков "приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

Информацию об уходе Сенниченко в своем Telegram-канале подтвердил экс-депутат, член наблюдательного совета "Укржелдороги" Сергей Лещенко. Он также отметил, что причиной стала приватизация завода Большевик, прошедшая "под одного участника".

Первый киевский машиностроительный завод (до 2018 года - завод "Большевик") общей площадью более 50 га, из которых 35 га почти в центре Киева, был продан на приватизационном аукционе за 1,429 млрд гривен (почти $54,1 млн). Стартовая стоимость завода составляла 1,39 млрд гривен ($52,6 млн) и за время торгов увеличилась почти на 3%.

Всего к аукциону было допущено три участника: компании Василия Хмельницкого, Степана Черновецкого (сына бывшего мэра Киева) и Виталия Хомутынника. Торги длились семь минут. Соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода стал бизнесмен Хмельницкий. Эксперты считают, что приватизация состоялась "по договоренности". По их мнению, если бы она была прозрачной, государственное предприятие продали бы по более высокой цене, а в аукционе участвовали бы не только украинские, но и иностранные инвесторы.

Завод "Большевик" основан в 1882 году предпринимателями-чехами Яковом Гретером и Иосифом Криванеко под названием "Киевский чугунолитейный и механический завод", выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины. Во время обороны Киева 1941 года завод выпускал снаряды, противотанковые надолбы, броневики, ремонтировал танки и автомобили. В послевоенные годы на предприятии было освоено изготовление аппаратов для производства вискозы, с 1964 года - новая технология литейного производства.

В последнее время завод преимущественно сдавал помещения в аренду. В то же время здесь еще сохранялось производство различного крупногабаритного оборудования, машин и производственных линий для различных отраслей (резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной и других). В 2020 году предприятие увеличило чистый убыток на 2,8%, до 22,45 млн гривен (почти $850 тыс.).