Франция и ЕС передали генсеку ООН предложения об общих правилах поведения в космосе

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Франция совместно с руководящими институтами ЕС подготовила и передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предложения по учреждению норм ответственного поведения в космосе. Данный шаг был сделан на фоне проведенных Минобороны РФ испытаний по уничтожению одного из недействующих космических аппаратов на орбите.

"В ближайшие месяцы по просьбе очень большого большинства государств в ООН будет начат диалог об ответственном поведении в космосе, чтобы уменьшить космические угрозы и избежать рисков недопонимания и эскалации. В этой связи Франция и Евросоюз представили генеральному секретарю ООН конкретные предложения по учреждению норм ответственного поведения в космосе, включая недопущение преднамеренного создания космического мусора. Франция призывает Россию принять участие в этих дискуссиях по реализации норм в космосе", - сообщила во вторник вечером пресс-служба МИД Франции.

В ведомстве отметили, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли осудили проведенные Минобороны РФ 15 ноября испытания, предупредив об их долгосрочных последствиях. "Министры напомнили своим российским коллегам на встрече 12 ноября о том, что Франция давно выступает за мирное и ответственное использование космического пространства", - отмечается в заявлении.

Во вторник российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере.

В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.