Байден запретил въезд в США членам правительства Никарагуа

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник издал постановление о запрете въезда в страну членам правительства Никарагуа. Об этом говорится в распространенных Белым домом документах.

"Я решил, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо, и других лиц, <...> которые разрабатывают, осуществляют или получают выгоду от политики или действий, которые подрывают или наносят ущерб демократическим институтам или препятствуют возвращению к демократии в Никарагуа", - утверждается в документе. По версии Байдена, "репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, вынуждают Соединенные Штаты действовать".

В список персон нон грата также входят избранные должностные лица, члены их аппаратов, мэры и их заместители, а также ряд чиновников высокого ранга из служб безопасности, госучреждений, пенитенциарных служб, судебных органов и МВД. Членам семей тех, кто попал под санкции, также запрещен въезд в США.

Байден также продлил на один год санкционный режим в отношении Никарагуа.

Блокировка помощи

Выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс во вторник подчеркнул, что вашингтонская администрация будет пытаться предотвратить получение Никарагуа средств от международных финансовых институтов. "Мы должны искать возможности препятствовать тому, чтобы Никарагуа получала ресурсы от международных финансовых институтов: эти фонды неизбежно достались бы их коррумпированному правительству", - утверждал он.

"Я с нетерпением жду того, чтобы работать с моими коллегами из министерства финансов, которые отвечают за наши отношения с международными финансовыми институтами, над достижением этой цели", - добавил Николс.

7 ноября в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны голосовали за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. Помимо альянса во главе с "Сандинистским фронтом национального освобождения", от которого баллотировался в президенты действующий глава государства Даниэль Ортега, в кампании участвовали еще шесть политических партий, включая одну региональную.

Ход голосования сопровождали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей, в частности из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.