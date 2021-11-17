Депутаты Львовского облсовета призвали развернуть в регионах силы территориальной обороны

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты Львовского областного совета проголосовали во вторник за призыв к развертыванию сил территориальной обороны, организации движения сопротивления и подготовке к национальному сопротивлению. Об этом сообщило во вторник издание "Зеркало недели".

"Призываем всех причастных к выполнению требований закона Украины "Об основах национального сопротивления" - от кабинета министров, министерства обороны и главнокомандующего Вооруженными силами до местных администраций и местных советов - безотлагательно приступить к развертыванию территориальной обороны, движению сопротивления и подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению", - цитирует издание заявление депутатов.

Депутаты обратились к руководству страны с просьбой существенно увеличить расходы на армию в 2022 году, отметив, что "именно таких действий ожидает сегодня от верховного главнокомандующего все украинское общество".

В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую Стратегию военной безопасности. Документ декларирует введение комплексного и всеобъемлющего подхода к обороне "в условиях военной угрозы и гибридной агрессии против Украины". В свою очередь Совет нацбезопасности и обороны принял концепцию национальной системы стойкости. В июле Верховная рада утвердила законопроекты об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил. В 2022 году в государственном бюджете планируется предусмотреть более 2,5 млрд гривен (порядка 95 млн долларов) на территориальную оборону.

В Киеве периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой. По его словам, подобные обвинения в сторону России преследуют цель получения определенных преференций, что очевидно для всех. В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говоря о появляющейся в западных СМИ информации о "планах РФ по вторжению на территорию Украины", назвал эти сообщения "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.