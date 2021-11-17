Морские службы Франции спасли 272 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь Ла-Манш

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Французские морские службы перехватили несколько терпящих бедствие лодок с нелегальными мигрантами, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Как сообщила во вторник префектура зоны Ла-Манша и Северного моря, всего было спасено 272 человека.

"В ночь с 15 на 16 ноября Региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS) на мысе Гри-Не сообщил о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Ла-Манша недалеко от [побережья] департаментов Нор и Па-де-Кале", - говорится в сообщении.

Согласно данным властей, на первой лодке близ коммуны Кале спасатели обнаружили 44 мигранта. Больше всего нелегалов сняли с лодки близ коммуны Булонь-сюр-Мер - 52 человека. В общей сложности в спасательных операциях участвовали семь катеров морской жандармерии и спасательной службы. По возвращении на берег всех спасенных передали в руки врачей, а затем - пограничной полиции.

Число нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. По данным морской префектуры региона, с 1 января по 31 августа 2021 года 15,4 тыс. нелегальных мигрантов предприняли попытку с французского побережья добраться по морю до Великобритании. Из них французскими морскими службами были спасены 3,5 тыс. человек, оказавшихся в трудной ситуации. В 2020 году к берегам Великобритании из Франции направились 9,5 тыс. человек, тогда как в 2019-м их было 2,3 тыс., а в 2018-м - 600.