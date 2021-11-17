В Госдепе заявили, что не верят в честность предстоящих региональных выборов в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Условия для проведения свободных и справедливых выборов в Венесуэле отсутствуют. С таким утверждением заместитель помощника госсекретаря США Кевин О'Райли выступил в преддверии региональных и муниципальных выборов, которые пройдут в Венесуэле 21 ноября.

"Условий для проведения свободных и справедливых выборов в Венесуэле нет. [Президент страны Николас] Мадуро не прошел этот тест [по обеспечению соответствующих условий]. <...> Однако многие оппоненты решили принять участие в выборах, чтобы предстать перед народом Венесуэлы, несмотря на очевидную несправедливость всего этого процесса. <...> Они заявили, что рассматривают это как возможность организовать и мобилизовать демократически настроенных активистов в Венесуэле. <...> Именно здесь мы должны оказать поддержку. Не какому-то конкретному лицу или конкретной партии, конкретному гражданскому движению, а процессу мобилизации", - сказал О'Райли во вторник на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

Он при этом подчеркнул, что настоящей целью должно оставаться проведение в Венесуэле "по-настоящему свободных и справедливых" президентских и парламентских выборов. "[Муниципальные выборы] 21 ноября представляют собой лишь момент в этом процессе. Никаким образом <...> они не дадут точного понимания настроений в Венесуэле или воли жителей Венесуэлы. И мы знаем это. Учитывая условия, в которых режим будет проводить этот процесс, они (выборы), конечно, не дадут точной оценки поддержки господина Мадуро <...> народом", - утверждал американский чиновник.

О'Райли также подчеркнул, что США привержены тому, чтобы "поддерживать усилия венесуэльцев по восстановлению демократии". "И мы будем использовать имеющиеся у нас в распоряжении инструменты, в том числе санкционный режим", - заявил сотрудник Госдепа.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в региональных выборах, назначенных на 21 ноября.

В октябре Каракас заявил, что приостанавливает переговоры с оппозицией из-за экстрадиции из Кабо-Верде в США гражданина Венесуэлы Алекса Сааба в связи с предъявленными американскими властями обвинениями в отмывании денег. Выдачу Сааба США власти Венесуэлы назвали похищением и нарушением прав человека. Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа позднее заявлял, что экстрадиция Сааба окажет влияние на диалог с венесуэльской оппозицией, но не приведет к его прекращению.