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Министр обороны США отправится с визитом в ОАЭ и Бахрейн

Ллойд Остин отправится в поездку 18 ноября

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в четверг отправится в официальную поездку, в рамках которой он посетит с визитом ОАЭ и Бахрейн. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"В четверг министр отправится в поездку по Ближнему Востоку", - сказал он, стенограмму брифинга распространила пресс-служба Пентагона. По словам Кирби, в ходе поездки Остин планирует встретиться с представителями правительства и военного руководства ОАЭ и Бахрейна.

В столице Бахрейна шеф Пентагона также выступит на организуемой лондонским Международным институтом стратегических исследований ежегодной конференции. "Его речь подтвердит решимость США продвигать и укреплять долгосрочные партнерские отношения в оборонной сфере, а также нашу приверженность давнему лидерству США в укреплении региональной безопасности и стабильности", - уточнил Кирби.

Теги
БахрейнСШАОАЭОстин, Ллойд
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