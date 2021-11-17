В ООН заявили, что для мирного процесса на Кипре наступили трудные времена

НИКОСИЯ, 17 ноября. /ТАСС/. Мирный процесс на острове Кипр переживает сейчас трудные времена, поскольку позиции сторон в последнее время еще более разошлись. Об этом заявила во вторник на конференции в Никосии, организованной британским журналом The Economist, специальный представитель генсека ООН на Кипре и глава миротворческого контингента ООН на острове Элизабет Спехар, которая в ближайшее время завершит исполнение своих полномочий.

"Сейчас наступили чрезвычайно трудные времена для кипрского мирного процесса. Усилия продолжаются, и генсек [ООН Антониу Гутерриш] подчеркнул, что он не отступит [от этой цели], но с июля 2017 года переговоры по существу вопроса так и не проводились", - сказала канадский дипломат, напомнив тем самым о том, что последняя существенная попытка найти решение проблемы разделенного острова предпринималась более четырех лет назад на саммите по кипрскому урегулированию на швейцарском курорте Кран-Монтана.

Спехар напомнила, что в конце апреля нынешнего года Гутерриш организовал новый саммит в Женеве, а в сентябре провел встречу с лидерами кипрских общин на полях 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Хотя эти редкие встречи и предоставили возможности для диалога, состоявшиеся обсуждения не привели к прорыву, который позволил бы вернуться к предметным переговорам", - сказала она, добавив, что "в последние месяцы позиции сторон разошлись еще больше".

Канадский дипломат подчеркнула, что, несмотря на отсутствие военных действий на острове, на Кипре все же нет мира, поскольку сам по себе конфликт продолжается. По ее словам, вместе с формированием отрицательного оценочного нарратива политическая поляризация на острове только усиливается, причем как между греческой и турецкой общинами, так и внутри их самих. "Последние месяцы отсутствия предметных переговоров сопровождались углубляющимся недоверием между сторонами", - констатировала она.

Региональная напряженность

Спехар также отметила, что ООН неразрывно увязывает устойчивое и безопасное будущее как на самом острове, так и во всем Восточном Средиземноморье с решением кипрского вопроса, однако на пути к достижению и поддержанию прочного мира стоит еще много проблем. Она дала понять, что напряженность в этом регионе снова начала обостряться. "Не секрет, что кипрский вопрос вплетен в более широкий геополитический контекст, в котором роль соседей, и особенно Турции и Греции - двух держав-гарантов [кипрской безопасности], является ключевой", - сказала Спехар.

Канадский дипломат напомнила, что Гутерриш призвал все стороны избегать действий, которые могут усилить напряженность и сорвать усилия по продолжению диалога по поиску почвы для возобновления межобщинных переговоров. "Более чем когда-либо очевидно, что нынешнее положение дел неустойчиво и что ситуация на острове и в регионе постоянно меняется", - отметила она.

Элизабет Спехар является спецпредставителем генсека ООН на Кипре с 2016 года и ее полномочия истекут с приездом на остров нового главы Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Гутерриш уже назначил на этот пост соотечественника Спехар канадца Колина Стюарта, который в течение четырех последних лет возглавлял миротворческую миссию ООН в Западной Сахаре. Ожидается, что он прибудет на Кипр в начале декабря.

Кипрская проблема

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к позитивному результату. Во время последнего саммита по кипрскому урегулированию с участием лидеров общин острова, глав МИД держав-гарантов кипрской безопасности и генсека ООН, который состоялся в конце апреля 2021 года в Женеве, турко-кипрская сторона выдвинула в качестве условия для старта межобщинных переговоров по урегулированию признание существования на острове двух раздельных государств. Такой подход противоречит прописанным в резолюциях СБ ООН положениям о том, что на Кипре должна быть сформирована двухзональная и двухобщинная федерация, на чем, в свою очередь, настаивает греко-кипрская сторона.

Состоявшаяся 27 сентября на полях 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместная встреча Гутерриша с лидерами греко-кипрской и турко-кипрской общин Никосом Анастасиадисом и Эрсином Татаром не сняла этих противоречий.