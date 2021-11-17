Зампредседателя КНР заявил, что Китай не может развиваться изолированно от мира

СИНГАПУР, 17 ноября. /ТАСС/. Китай не может развиваться изолированно от остального мира, как и другие страны не могут развиваться без Пекина. Об этом заявил в среду зампредседателя КНР Ван Цишань в видеообращении к участникам открывшегося в Сингапуре "Нового экономического форума", организованного американским бизнесменом Майклом Блумбергом.

"Китай не может развиваться изолированно от другого мира", - сказал он. "Весь мир также не может успешно развиваться без Китая", - подчеркнул Ван Цишань. По его словам, "Китай будет продолжать открывать [свои] рынки, предоставлять инвестиционные возможности".

Об отношениях Китая и США

Китай и США должны руководствоваться "общими пониманиями", которые были достигнуты между двумя лидерами во время недавней онлайн-встречи, заявил Ван Цишань.

"Стороны должны исходить из общих пониманий, достигнутых между двумя лидерами, а также сфокусироваться на сотрудничестве, справляться с существующими различиями", - указал он. Зампредседателя отметил, что по итогам виртуального саммита, состоявшегося во вторник, "лидеры достигли важного общего понимания". "Председатель [КНР] Си Цзиньпин и президент [США] Джо Байден провели широкий обмен мнениями о двусторонних отношениях и других вопросах, представляющих взаимный интерес", - сказал он.

Ван Цишань также подчеркнул "важность возвращения отношений в правильное русло, обеспечения стабильного их роста, а также необходимость внесения общего вклада в восстановление мировой экономики и поддержание мира и стабильности".

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась во вторник по пекинскому времени (в понедельник вечером по вашингтонскому времени). Она проходила по видеосвязи и продлилась более трех часов. Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки. Последний разговор по телефону между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.