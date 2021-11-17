Несколько конгрессменов США заявили, что считают слабой политику Байдена в отношении РФ

ТАСС, 17 ноября. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и весь республиканский состав подкомитета Палаты по Европе, энергетике, окружающей среде и киберпространству направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием к администрации президента США Джо Байдена занять более решительную позицию в отношении России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте комитета во вторник.

"Недавние решения президента Байдена, связанные с политикой США в отношении России, включая допущение [строительства] "Северного потока - 2", <...> демонстрируют слабость", - указано в заявлении.

Направившие Блинкену письмо 10 конгрессменов, в частности, коснулись в нем вопроса якобы имеющего место "военного вмешательства" России в дела "стратегического партнера" США - Украины. Законодатели отмечают, что "нынешней администрации никогда не удавалось подкрепить свою жесткую риторику, осуждающую", как они считают, "агрессию" со стороны России, "столь же решительными действиями".

"Мы призываем администрацию Байдена немедленно рассмотреть: увеличение со стороны США помощи Киеву в сфере безопасности и убеждение наших союзников и партнеров поступать так же. Эта помощь должна включать в себя соответствующее смертоносное оружие и средства противовоздушной обороны, поставляемые без промедлений", - говорится в письме. Кроме того, авторы обращения призвали Белый дом ввести санкции против ключевых российских госкомпаний, таких как "Газпром", а также важнейших отраслей российской промышленности, включая металлургическую и горнодобывающую.

Также конгрессмены затронули вопросы ядерного вооружения, кибербезопасности и ситуацию с блогером Алексеем Навальным.