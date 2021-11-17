{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Несколько конгрессменов США заявили, что считают слабой политику Байдена в отношении РФ

Направившие госсекретарю Энтони Блинкену письмо 10 конгрессменов призвали администрацию президента США занять более решительную позицию

ТАСС, 17 ноября. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и весь республиканский состав подкомитета Палаты по Европе, энергетике, окружающей среде и киберпространству направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием к администрации президента США Джо Байдена занять более решительную позицию в отношении России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте комитета во вторник.

"Недавние решения президента Байдена, связанные с политикой США в отношении России, включая допущение [строительства] "Северного потока - 2", <...> демонстрируют слабость", - указано в заявлении.

Направившие Блинкену письмо 10 конгрессменов, в частности, коснулись в нем вопроса якобы имеющего место "военного вмешательства" России в дела "стратегического партнера" США - Украины. Законодатели отмечают, что "нынешней администрации никогда не удавалось подкрепить свою жесткую риторику, осуждающую", как они считают, "агрессию" со стороны России, "столь же решительными действиями".

"Мы призываем администрацию Байдена немедленно рассмотреть: увеличение со стороны США помощи Киеву в сфере безопасности и убеждение наших союзников и партнеров поступать так же. Эта помощь должна включать в себя соответствующее смертоносное оружие и средства противовоздушной обороны, поставляемые без промедлений", - говорится в письме. Кроме того, авторы обращения призвали Белый дом ввести санкции против ключевых российских госкомпаний, таких как "Газпром", а также важнейших отраслей российской промышленности, включая металлургическую и горнодобывающую.

Также конгрессмены затронули вопросы ядерного вооружения, кибербезопасности и ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

Теги
СШАРоссияБайден, Джо
Глава Пентагона и министр обороны Норвегии обсудили Украину и взаимодействие в Арктике
Стороны также подчеркнули важность единства НАТО, совместных подходов к контролю над вооружениями
Читать полностью