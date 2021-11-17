Токио выразил протест Сеулу в связи с посещением главой полиции спорных островов

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест властям Республики Корея в связи с посещением главой южнокорейской полиции островов Такэсима (кор. Токто) в Японском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы делали представление южнокорейской стороне с требованием отменить эту поездку, а затем был выражен протест", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что поездка высокопоставленного южнокорейского лица на острова Такэсима "вызывает крайнее сожаление", поскольку эти острова являются "исконными японскими территориями". Генсек японского правительства добавил, что власти Японии продолжат добиваться от руководства Южной Кореи конструктивного подхода по различным проблемам двусторонних отношений, в том числе и по территориальной проблеме вокруг островов Такэсима.

Острова Такэсима в Японском море являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства. Сейчас острова контролируются армией Южной Кореи.