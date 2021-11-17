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В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по Сирии

Агентство SANA ранее сообщало, что израильские ВВС выпустили две ракеты в направлении незаселенного здания на юге Дамаска

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался в среду комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах по району сирийской столицы.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказал он по телефону, коснувшись соответствующего вопроса ТАСС.

Ранее в среду агентство SANA проинформировало, что израильские ВВС выпустили две ракеты в направлении незаселенного здания на юге Дамаска, одна из них была перехвачена. По его данным, потерь среди сирийских военнослужащих и жертв среди мирного населения нет.

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