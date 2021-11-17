Пограничники не зафиксировали за ночь инцидентов на границе с Польшей на КПП "Брузги"

БРУЗГИ/Белоруссия/, 17 ноября. /ТАСС/. Ситуация на белорусско-польской границе в районе погранперехода остается спокойной, никаких инцидентов за прошедшую ночь не зафиксировано. Об этом рассказали корреспонденту ТАСС белорусские пограничники, которые обеспечивают безопасность находящихся здесь мигрантов.

"Никаких происшествий не было, все спокойно", - отметил один из пограничников.

К утру среды в районе погранперехода "Брузги" образовалось три лагеря мигрантов. Наибольшее их количество сосредоточилось в транспортно-логистическом центре "Брузги", расположенном примерно в полутора километрах от линии границы с Польшей. По приблизительным подсчетам, сейчас здесь находится около тысячи иностранцев. Впервые за последние 10 дней они провели ночь в тепле, белорусская сторона обеспечила их одеялами, одеждой. Рядом с центром организовано питание, созданы надлежащие санитарно-гигиенические условия.

Второй лагерь расположился рядом с погранпереходом "Брузги" непосредственно у польских заграждений. Здесь находится порядка 700-800 человек, за перемещениями мигрантов пристально наблюдают польские силовики. Из палаток слышатся детские голоса, далеко не все взрослые мигранты приняли предложение белорусских властей перебраться в логистический центр. Третьим местом расположения выходцев из Ближнего Востока стал старый лагерь. Здесь остались неразобранные пока импровизированные жилища, сделанные из небольших бревен и еловых веток. В них заселилось около сотни мигрантов, включая детей.

Остается неясной дальнейшая судьба застрявших на границе мигрантов. Возможно, в ближайшее время в логистическом центре появятся представители белорусских властей, которые смогут прояснить возможное развитие событий.