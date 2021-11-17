За медпомощью в "Брузгах" на белорусской границе обратились 15 человек

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил, что на пограничном переходе "Брузги" на белорусско-польской границе 15 человек обратились за медицинской помощью за прошедшие сутки.

"За прошедшие сутки на приграничной территории в районе ПП "Брузги" было зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи, - говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду. - Прошедшей ночью к бригаде скорой помощи, которая дежурит в логистическом центре, обратились четыре человека, из них один ребенок".

Годовалого ребенка с диагнозом острый гастроэнтерит доставили с матерью в детскую областную больницу. По данным Минздрава, двум взрослым была оказана помощь на месте, один пациент с почечной коликой госпитализирован в больницу скорой помощи Гродно. "Итого сейчас в больницах Гродно находятся на госпитализации шесть пациентов из числа беженцев, из них четверо детей", - указали в министерстве.

Во вторник мигранты, требующие открыть им проход для дальнейшего движения в Германию, начали забрасывать польских силовиков камнями и палками. В ответ те применили слезоточивый газ, звучали выстрелы, взорвалось несколько светошумовых гранат. С помощью водомета мигрантов оттеснили от ограждения, которым перекрыта дорога через погранпереход. Польская сторона сообщила о семи пострадавших полицейских, двоих из них госпитализировали с травмами головы.

СК Белоруссии со своей стороны сообщил, что проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска "Брузги".