"Белавиа" прекращает перевозить граждан Афганистана рейсами из Турции

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" перестает перевозить граждан Афганистана рейсами из Турции в Белоруссию, сообщает ее пресс-служба.

Ранее в "Белавиа" сообщили, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимают на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону и предпринимают попытки попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.