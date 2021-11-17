{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

"Белавиа" прекращает перевозить граждан Афганистана рейсами из Турции

В компании ранее сообщали, что с 12 ноября не будут принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии, Йемена, летящих в Белоруссию

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" перестает перевозить граждан Афганистана рейсами из Турции в Белоруссию, сообщает ее пресс-служба.

Ранее в "Белавиа" сообщили, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимают на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону и предпринимают попытки попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину в феврале
Лидеры двух стран отметили настрой на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли
Читать полностью