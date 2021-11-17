Представитель ОБСЕ по СМИ следит за ситуацией с журналистами RT France в Польше

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру следит за ситуацией с корреспондентами RT France в Польше. Об этом заявили в среду корреспонденту ТАСС в ее бюро в ответ на просьбу дать оценку задержанию в Польше двух корреспондентов телеканала RT France и решению польского суда обязать их выплатить штраф.

"Представитель ОБСЕ по свободе СМИ на постоянной основе мониторит такие случаи, как эти, и хочет сослаться на общие принципы, которые упомянуты в коммунике представителя ОБСЕ по СМИ в 2016 году о правах и безопасности СМИ при репортаже о кризисе миграции и беженцев", - отметили в Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.

В частности, в коммюнике представителя ОБСЕ от 2016 года говорится, что государствам - участникам ОБСЕ рекомендуется инструктировать правоохранительные органы уважать право СМИ освещать события, представляющие публичный интерес, а также обеспечивать их безопасность; обеспечивать доступ СМИ к приграничным зонам, лагерям беженцев и другим соответствующим территориям; обеспечивать допуск журналистов к интервью с беженцами; развивать механизмы саморегулирования СМИ во избежание стереотипов о беженцах.

Двое корреспондентов телеканала RT France были задержаны в понедельник в районе города Уснаж-Гурны на польско-белорусской границе якобы за работу в зоне ЧП без разрешения. Как сообщили сами журналисты, они снимали в этом месте репортаж. Польский суд обязал их выплатить штраф. Польша на фоне миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних, включая журналистов, с начала сентября.