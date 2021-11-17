СМИ: капитану японского судна, столкнувшегося с траулером "Амур", грозит три года тюрьмы

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Прокуратура требует приговорить капитана японского рыболовецкого судна "Хокко-мару - 8", которое в мае этого года столкнулось с российским траулером "Амур" возле Хоккайдо, к трем годам тюремного заключения. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

63-летний Тэруёси Ёсиока обвиняется в халатности при управлении судном, повлекшем гибель людей. Защита капитана в свою очередь требует заменить реальное наказание условным и настаивает на том, что экипаж российского траулера также несет ответственность за случившееся. Приговор капитану "Хокко-мару - 8", как ожидается, будет вынесен до конца ноября.

По этому же делу проходит третий помощник капитана "Амура" Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения. В июне он был арестован береговой охраной Момбэцу. Его подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекших гибель людей. Помощнику капитана грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $9 тыс.).

Как сообщали ТАСС в генконсульстве РФ в Саппоро, информации о конкретных сроках начала судебного процесса в отношении Добрянского пока нет. Сейчас он находится в камере предварительного заключения. Сотрудники дипломатического представительства регулярно поддерживают связь с его адвокатом.

Траулер "Амур" и шхуна "Хокко-мару - 8" столкнулись 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. Трое из пяти рыбаков, находившихся на японской шхуне, погибли. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.