Представители Уганды приедут на саммит Россия - Африка в 2022 году

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Посол Уганды в Москве Джонсон Агара Олва подтвердил в среду ТАСС, что его страна точно будет представлена на саммите Россия - Африка, запланированном на осень 2022 года.

"Уганда определенно будет присутствовать на саммите", - сказал дипломат в ходе рабочей поездки в Краснодар.

При этом глава диппредставительства отметил, что не располагает дополнительной организационной информацией по предстоящему саммиту, в частности сведениями о месте его проведения. "У меня сейчас нет информации [по месту проведения саммита], поскольку обсуждения проходят на гораздо более высоком уровне", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Второй саммит, намеченный на осень 2022 год, должна принять африканская сторона.