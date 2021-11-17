Асад назначил новых губернаторов в четырех провинциях Сирии

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад произвел в среду назначения новых губернаторов в четырех провинциях страны, сообщила в Twitter пресс-служба главы государства.

В соответствии с изданным декретом губернатором Латакии стал Амер Исмаил Хиляль, а пост губернатора Идлиба занял Саир Насых Шальхаб. Сменились также главы двух южных регионов: губернатором провинции Эс-Сувейда назначен Нумейр Хабиб Махлюф, а провинции Дераа - Луэй Хрейто.

Как отмечает газета Al Watan, наиболее сложная ситуация сохраняется сейчас в Идлибе - единственном регионе Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны. Бандформирования и террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) постоянно нарушают действующий в Идлибе режим прекращения огня и обстреливают населенные пункты, находящиеся под защитой сирийской армии.

В октябре завершилась реализация соглашения об урегулировании гражданского статуса бывших сторонников оппозиции в южной провинции Дераа. Там властями были амнистированы свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований, которые прошли проверку в правоохранительных органах на предмет возможной причастности к террористической деятельности. В настоящее время в южных районах страны возобновили работу госучреждения, больницы и школы. Налаживается электро- и водоснабжение населенных пунктов, транспортное сообщение, восстанавливаются телекоммуникации.