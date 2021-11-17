Глава МИД Молдавии высказался за стратегические и партнерские отношения с Россией

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску высказался в среду на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве за стратегические и партнерские двусторонние отношения.

"В нашей внешней политике мы ратуем за хорошие, ровные, поступательные отношения с нашими партнерами. Естественно, Российская Федерация для нас традиционный стратегический партнер. Мы - за дружеские и конструктивные отношения. У нас содержательная повестка двусторонняя, и мы готовы работать с российскими коллегами по прогрессу в наших отношениях", - сказал он.

"Среди основных целей этого визита - обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в политической сфере, торгово-экономической, культурно-гуманитарной", - уточнил Попеску, добавив, что планируется также "наметить ряд конкретных шагов для активизации" взаимодействия.

Кроме того, по его словам, в центре внимание будет приднестровское урегулирование, стороны разработают совместную декларацию к 20-летию договора о дружбе и сотрудничестве, а также обсудят план мероприятий, приуроченных к 30-летию дипломатических отношений.