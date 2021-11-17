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СМИ: взрыв прогремел в Кабуле

Погибли трое человек

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в среду в западной части Кабула. Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе Даште-Барчи в западной части столицы Афганистана в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к пассажирскому микроавтобусу. Трое погибли. 

Представители захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) пока не комментировали случившееся.

13 ноября подобный инцидент произошел также в Даште-Барчи, населенном преимущественно шиитами-хазарейцами - представителями этнического и религиозного меньшинства Афганистана. Тогда в результате подрыва микроавтобуса погибли четыре человека.

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