Баллотирующийся в президенты Ливии сын Каддафи призвал сограждан прийти на выборы

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Баллотирующийся на президентских выборах в Ливии сын бывшего руководителя Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам призвал в среду ливийцев к активному участию в предстоящих в конце декабря выборах в интересах восстановления страны. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

"Участие народа - это путь к успеху избирательного процесса", - приводит телестанция его слова.

В среду Высшая избирательная комиссия Ливия сообщила о том, что к настоящему моменту документы на регистрацию кандидатами на выборах главы государства подали 10 человек. Одним из последних бумаги представил бывший премьер-министр Али Зейдан, возглавлявший правительство страны в 2012-2014 годах. "Прием избиркомом заявлений на регистрацию кандидатами является первым шагом, за которым последует проверка всех документов и отправка дел в компетентные органы, только после прохождения всех этапов будут объявлен финальный список кандидатов на выборах", - разъяснил избирком на официальной странице в Facebook.

Избирательная кампания в Ливии стартовала 8 ноября. Однако до сих пор неясно, состоятся ли выборы в запланированные сроки. Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно. Однако Госсовет Ливии, где доминируют исламисты и который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями, заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию. Не устроил Госсовет и закон о выборах президента. В конечном итоге орган призвал блокировать выборы во избежание гражданской войны в стране.

На международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября западные страны призвали Ливию внести в течение нескольких дней "поправки в законы о выборах, с тем чтобы обеспечить их легитимность". 8 ноября в стране началась избирательная компания.