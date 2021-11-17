Пашинян заявил, что РФ трижды предлагала Армении и Азербайджану начать демаркацию границы

ЕРЕВАН, 17 ноября. /ТАСС/. Россия три раза предлагала Армении и Азербайджану приступить к делимитации и демаркации границы, однако Баку затягивал данный процесс. Об этом заявил в среду в армянском парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Россия трижды вносила предложение [о начале демаркации и делимитации], и фактически все три раза мы соглашались продвигать процесс. Я думаю, что процесс не сдвинулся с места из-за затягивания со стороны Азербайджана или отсутствия конкретного ответа. Мирное разрешение пограничной ситуации является очень важным, и все предыдущие наши предложения о начале делимитации и демаркации остаются в силе", - отметил он.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за происходящее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.