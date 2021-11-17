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МИД КНДР раскритиковал американские учения, назвав их "подготовкой к ядерной войне"

Ведомство также призвало США прекратить "безрассудное поведение"

СЕУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. МИД КНДР выступил с критикой ежегодных учений США Global Thunder 22. Об этом говорится в распространенном в среду внешнеполитическим ведомством сообщении.

"Учения Global Thunder, проводимые в атмосфере боевых действий, являются подготовкой к ядерной войне", - утверждается в публикации.

МИД КНДР отметил, что США являются единственным государством в мире, когда-либо использовавшим ядерное оружие против людей.

Внешнеполитическое ведомство также призвало США прекратить "безрассудное поведение" и прекратить укреплять свой ядерный потенциал.

2 ноября Стратегическое командование Вооруженных сил США объявило о начале ежегодных учений Global Thunder 22 на территории США. Целью учений является оценка возможностей дальнейшего повышения готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания.

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