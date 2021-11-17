Служба безопасности Украины подтвердила задержание военнослужащего ЛНР

"Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении (предъявили обвинение - прим. ТАСС) в совершении преступлений по статье 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и статье 258-3 ("Участие в террористической группе или террористической организации") Уголовного кодекса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) задержан контрразведкой Службы безопасности Украины (СБУ) на линии соприкосновения в Донбассе, ему уже предъявили обвинения по нескольким статьям, сообщила в среду пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что задержанный является уроженцем РФ, который в 2018 году стал военнослужащим ЛНР. По данным ведомства, задержанный якобы принимал участие в обстрелах украинских подразделений, в ходе задержания при нем обнаружили военный билет ЛНР, временное удостоверение жителя Донбасса и снаряженный магазин от автомата Калашникова. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в пресс-службе.

В среду официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что киевские силовики в нарушение Минских соглашений захватили военнослужащего республики. По данным Народной милиции, в настоящее время "в отношении пленного применяется физическое, моральное и медикаментозное воздействие для принуждения его к даче ложных показаний". В ЛНР призвали Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать нарушение перемирия украинской стороной и содействовать возвращению захваченного военнослужащего.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась после захвата 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВС Украины офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Офицер обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе КПП "Первомайск - Золотое" во время согласованных с Киевом дорожных работ, тем не менее, украинские силовики напали на безоружного офицера и захватили его. В свою очередь украинская сторона заявила, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ". Несмотря на требования представителей ЛНР, Киев отказывается обсуждать освобождение Косяка.