Блинкен утверждает, что в России регулярно нарушается свобода вероисповедания

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в распространенном в среду письменном заявлении выразил мнение, что на территории России и Китая имеют место "систематические и вопиющие нарушения свободы вероисповедания".

Он пояснил, что руководитель Госдепартамента, согласно американскому законодательству, составляет список "правительств и негосударственных субъектов", которые якобы нарушают свободу вероисповедания. Таким образом, Блинкен включил в перечень "стран, вызывающих особую обеспокоенность", Россию, Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею. По версии госсекретаря, их власти допускают "систематические, постоянные и вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Он также включил Алжир, Союз Коморских Островов, Кубу и Никарагуа в список государств, правительства которых допускают "серьезные нарушения свободы вероисповедания".

"Вызовы свободе вероисповедания в современном мире носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они существуют в каждой стране. Они требуют постоянной глобальной вовлеченности всех, кто не желает мириться с ненавистью, нетерпимостью и преследованиями как статус-кво. Они требуют срочного внимания со стороны международного сообщества", - утверждает Блинкен.

"Мы продолжим оказывать давление на все правительства, чтобы они устранили недостатки в своих законах и практиках, а также способствовали привлечению к ответственности тех, кто виновен в злоупотреблениях", - добавил Блинкен.

В мае Госдепартамент опубликовал свой ежегодный доклад о состоянии религиозной свободы в мире. Ситуация вокруг свободы вероисповедания в России там была подвергнута критике. Тогда посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович указал, что заявления американской стороны являются набором политизированных штампов и измышлений. Он подчеркнул, что все случаи запрета деятельности на территории России религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны исключительно с нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов. Аскальдович отметил, что в РФ все без исключения конфессии находятся на одинаково особом положении. Он также отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы во вмешательстве в религиозную сферу других государств.