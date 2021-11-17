Принц Чарльз рассказал о здоровье Елизаветы II

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз в ходе визита в Иорданию заявил журналистам, что с королевой Елизаветой II "все в порядке" с учетом ее почтенного возраста.

"Большое спасибо, с ней все в порядке, - сказал принц, слова которого приводит агентство Reuters. - Знаете, когда вам 95, все уже не так легко, как было раньше".

Намекнув на собственный возраст, принц добавил, что и в 73 "все уже довольно неважно".

В последние несколько недель Елизавета II по настоянию врачей отказалась от планов посетить Северную Ирландию, а также Шотландию, где она должна была выступить перед участниками климатической конференции ООН в Глазго. 14 ноября она в последний момент отменила участие в торжествах по случаю Дня памяти павших участников войн. Тогда же в Букингемском дворце сообщили, что монарха не будет на заседании Генерального синода - верховного органа церкви Англии, главой которой является Елизавета II.

В последний раз глава государства появлялась на публике 19 октября на приеме по случаю проходившего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита. 20 октября она посетила больницу, чтобы пройти предварительный медосмотр, а на следующий день около обеда вернулась в Виндзорский замок. По данным телеканала ITV, в ночь на 21 октября Елизавета II оставалась в больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона. Эта госпитализация стала первой для королевы за много лет. В конце октября врачи порекомендовали королеве воздержаться от активной деятельности еще на две недели, однако не высказались против того, чтобы она выполняла необременительные обязанности.

Королева Великобритании, которая в следующем году будет отмечать 70-летний юбилей царствования, по-прежнему активно участвует в общественной жизни и в середине октября побывала на церемонии открытия парламента Уэльса. При этом за несколько дней до этого она впервые за долгое время появилась на публике с тростью. Королева опиралась на нее во время визита в Вестминстерское аббатство, где проходила церемония по случаю столетия с момента создания Королевского британского легиона - благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил.