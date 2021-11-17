Госдеп не комментирует отказ приглашать Эрдогана на саммит демократий

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Государственный департамент США не готов комментировать отказ Вашингтона приглашать президента входящей в НАТО Турции Тайипа Эрдогана на предстоящий в декабре "Саммит за демократию" в формате видеоконференции. Об этом заявила в среду на телефонном брифинге для международных журналистов заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

"Я не могу комментировать конкретные правительственные решения о приглашенных на саммит лидерах", - заявила она.

"США приглашают регионально разнообразные устоявшиеся и строящиеся демократии, благодаря усилиям и обязательствам которых, мы сможем прийти к более справедливому и мирному миру", - заявила она, подчеркнув, что США намерены вести работу по продвижению демократии как в рамках данного форума, так и за его пределами.

По словам Узры Зеи, саммит ставит перед собой три ключевые задачи: противодействие авторитаризму, борьбе с коррупцией, поддержке прав человека во всем мире.

Она подчеркнула, что участники этого форума обсудят "вызовы для демократического общества", вопросы обновления демократических принципов, норм и институтов, в том числе с использованием инновационных технологий.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены. Мероприятие пройдет 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Лидеры России, Китая, Турции, Египта и ряда других стран на саммит не приглашены.