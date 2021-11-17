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США обсуждают заключение промежуточной сделки с Ираном по ядерным вопросам

Согласно источникам портала Axios в США, идея заключается в том, чтобы предложить Ирану приостановить свою деятельность в ядерной сфере в обмен на разморозку части иранских активов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. США рассматривают возможность заключения промежуточной договоренности с Ираном по поводу ограничения его ядерной деятельности. Об этом сообщает в среду портал Axios со ссылкой на источники в Соединенных Штатах и Израиле.

По их данным, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поднял соответствующий вопрос в разговоре с советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой. Отмечается, что данное обсуждение носит лишь предварительный характер, и администрация Джо Байдена продолжает настаивать на полном возвращении Тегерана к выполнению своих обязательств по ядерной сделке 2015 года (СВПД, Совместный всеобъемлющий план действий).

Согласно источникам портала в США, идея заключается в том, чтобы предложить Ирану приостановить свою деятельность в ядерной сфере в обмен на разморозку части иранских активов или предоставление исключений из санкций в сфере продовольственных товаров.

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