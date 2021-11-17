WP: штурмовавший Капитолий "шаман" в рогатой шапке получил почти 3,5 года тюрьмы

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Житель штата Аризона Джейкоб Чансли, участвовавший 6 января в штурме Капитолия США с копьем руках и в меховой шапке с рогами, а позднее получивший в СМИ прозвище "шаман", в среду был приговорен судом почти к 3,5 года тюремного заключения. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как отмечает издание, сторона обвинения требовала для "шамана" максимальный срок - 51 месяц тюрьмы. Защита настаивала на том, чтобы суд ограничился 10 месяцами, то есть зачел Чансли в качестве наказания уже проведенное им в заключении время. В частности, адвокат американца подчеркивал, что его клиенту остро необходима психологическая помощь, поскольку он страдает от вялотекущей шизофрении, тревожного расстройства и депрессии.

Судья в результате приговорил "шамана" к 41 месяцу тюрьмы, приняв во внимание то, что Чансли в ходе процесса раскаялся в своих действиях. Тем не менее он подчеркнул, что не может назначить более мягкое наказание из-за общественной опасности преступления.

Чансли одним из первых среди участников штурма был задержан 9 января. В тот же день ему предъявили обвинения в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии. С тех пор он находился под стражей.

Мужчина привлек внимание СМИ тем, что в день штурма был одет в меховую шапку с рогами, принес с собой копье, на которое был прикреплен американский флаг, и мегафон. Уже находясь в тюрьме, Чансли не переставал попадать в заголовки газет среди прочего потому, что отказывался есть тюремную пищу, требуя для себя особые органические продукты. Он ссылался на нарушение своих религиозных прав, поскольку такая диета является неотъемлемой частью его "шаманской системы верований и образа жизни". Суд в итоге вынужден был удовлетворить эту просьбу.

Сторонники республиканца Дональда Трампа, который тогда был президентом США, 6 января попытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов. На них победил оппонент Трампа демократ Джо Байден. Во время беспорядков полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.