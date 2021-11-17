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Ситуация на Корейском полуострове
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Госдеп: диалог имеет центральное значение для урегулирования ядерной проблемы КНДР

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США консультируются с союзниками об идее подготовки декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Вашингтон, Сеул и Токио привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова, выступают за урегулирование ядерной проблемы КНДР путем диалога. Об этом первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в среду на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам состоявшихся в Вашингтоне трехсторонних переговоров с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори и первым замглавы МИД Республики Корея Чхве Чжон Гоном.

"Мы обсудили нашу общую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Как мы заявляли публично, США не питают враждебных намерений по отношению к КНДР. Мы считаем, что дипломатия и диалог имеют центральное значение в достижении полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира", - сказала она.

США консультируются с союзниками об идее подготовки декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове, заявила замгоссекретаря.

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ЯпонияСШАСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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