Госдеп: диалог имеет центральное значение для урегулирования ядерной проблемы КНДР

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Вашингтон, Сеул и Токио привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова, выступают за урегулирование ядерной проблемы КНДР путем диалога. Об этом первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в среду на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам состоявшихся в Вашингтоне трехсторонних переговоров с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори и первым замглавы МИД Республики Корея Чхве Чжон Гоном.

"Мы обсудили нашу общую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Как мы заявляли публично, США не питают враждебных намерений по отношению к КНДР. Мы считаем, что дипломатия и диалог имеют центральное значение в достижении полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира", - сказала она.

США консультируются с союзниками об идее подготовки декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове, заявила замгоссекретаря.