Земан подтвердил скорую выписку из госпиталя в Праге

ПРАГА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, который в октябре был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге, подтвердил в среду в интервью телеканалу NOVA, что в ближайшие дни покинет госпиталь и переместится в загородную резиденцию главы государства, дворец Ланы в одноименном местечке близ Праги.

"Я работаю уже сейчас, - отметил Земан. - Предполагаю, что в течение ближайших нескольких дней буду выписан из госпиталя и уеду в Ланы".

Земан поддержал объявленное ранее в среду правительством республики решение ввести с предстоящего понедельника в стране локдаун для непривитых и не переболевших ковидом. Глава государства позитивно оценил деятельность кабмина премьер-министра Андрея Бабиша, который недавно подал в отставку из-за поражения составляющих его партий на парламентских выборах в Чехии.

Президент сообщил, что первым делом после выписки из госпиталя он назначит новым премьер-министром Чехии председателя Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Данное событие произойдет 26 ноября. Земан отметил, что возражает лишь против кандидатуры одного из политиков, предложенного на пост министра в будущем правительстве.

Между тем сайт Mladá fronta DNES со ссылкой на два источника проинформировал, что президент высказывается против назначения представителя Чешской пиратской партии Яна Липавского главой МИД Чехии. Хозяин Пражского града обеспокоен его спорными взглядами на внешнеполитические вопросы и отсутствием опыта дипломатической работы.

10 октября 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. Причина госпитализации публично не называлась. 6 ноября информационное агентство ЧТК со ссылкой на врачей сообщило, что у президента Чехии диагностирован цирроз печени и ему был введен зонд для кормления.