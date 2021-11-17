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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереван доставили тело солдата, погибшего в ходе боев на границе с Азербайджаном

Тело перевезено из Баку спецрейсом при посредничестве заместителя командующего войсками ЮВО России генерал-лейтенанта Рустама Мурадова

ЕРЕВАН, 17 ноября. /ТАСС/. Тело военнослужащего ВС Армении, погибшего в ходе боев на армяно-азербайджанской границе во вторник, доставлено в Армению при посредничестве России. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"Вечером 17 ноября тело военнослужащего ВС Армении, погибшего в ходе боев, которые были спровоцированы азербайджанской стороной, было перевезено из Баку в Ереван спецрейсом при посредничестве заместителя командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в среду с Мурадовым также встретился министр обороны Армении Сурен Папикян и "представил информацию о пленных армянских военнослужащих". На встрече была "достигнута договоренность о продолжении работ по возвращению военнопленных и поиску пропавших без вести".

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские ВС начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за происходящее на Армению, обвинив армянские ВС в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В среду Минобороны Армении сообщило, что в результате боевых столкновений с азербайджанской армией на восточном направлении границы вооруженные силы утратили связь с 24 военнослужащими, один погиб, 13 были захвачены в плен. В Баку подтвердили гибель семерых азербайджанских военнослужащих.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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