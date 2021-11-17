Глава Пентагона не считает испытания оружия КНР сопоставимыми с запуском "Спутника"

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин не считает возможным сравнивать испытания Китаем гиперзвукового оружия с первым запуском искусственнго спутника Земли.

"Я бы не стал использовать такое выражение, я лично его не использую, - сказал он в среду на брифинге. - Но мы обеспокоены развитием КНР своих военных возможностей".

"Мы также продолжим развивать все возможности в военной сфере, какие можем", - добавил он.

Ранее глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сравнил проведенные Китаем испытания гиперзвукового оружия по значимости для военной сферы с первым запуском искусственного спутника Земли.

16 октября британская газета Financial Times сообщила, что в августе Китай с помощью ракеты-носителя запустил планирующий гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг Земли по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября, что в августе Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.