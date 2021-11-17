Букингемский дворец в первый раз за месяц распространил видео мероприятия с Елизаветой II

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Букингемский дворец в среду в первый раз за без малого месяц распространил видеозапись официального мероприятия с участием королевы Великобритании Елизаветы II. В октябре врачи рекомендовали Ее Величеству временно воздержаться от активной деятельности.

"Сегодня королева удостоила аудиенции в Виндзорском замке генерала сэра Ника Картера в связи с его уходом с поста главы штаба обороны [Соединенного Королевства]", - говорится в сообщении дворцовой пресс-службы.

На видео королева в ярком платье с рисунком в виде цветов стоит рядом с генералом, который пожимает ей руку. В беседе с Картером Елизавета II выражает сожаление по поводу того, что он покидает должность, которую занимал восемь лет.

В последний раз глава государства, которая также является верховным главнокомандующим ВС Великобритании, появлялась на публике 19 октября на приеме по случаю проходившего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита. 20 октября она посетила больницу, чтобы пройти предварительный медосмотр, а на следующий день около обеда вернулась в Виндзорский замок. По данным телеканала ITV, в ночь на 21 октября Елизавета II оставалась в больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона. Эта госпитализация стала первой для королевы за восемь лет. В конце октября врачи порекомендовали королеве воздержаться от активной деятельности еще на две недели, однако не высказались против того, чтобы она выполняла необременительные обязанности.

По настоянию врачей Ее Величество отказалась от планов посетить Северную Ирландию, а также Шотландию, где она должна была выступить перед участниками климатической конференции ООН в Глазго. 14 ноября она в последний момент отменила участие в торжествах по случаю Дня памяти павших участников войн. Тогда же в Букингемском дворце сообщили, что монарха не будет на заседании Генерального синода - верховного органа церкви Англии, главой которой является Елизавета II. При это 26 октября она в онлайн-режиме приняла верительные грамоты у послов Швейцарии и Южной Кореи, а также еженедельно принимала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Елизавета II, которая в следующем году будет отмечать 70-летний юбилей царствования, по-прежнему активно участвует в общественной жизни и в середине октября побывала на церемонии открытия парламента Уэльса. При этом за несколько дней до этого она впервые за долгое время появилась на публике с тростью. Королева опиралась на нее во время визита в Вестминстерское аббатство, где проходила церемония по случаю столетия с момента создания Королевского британского легиона - благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил.