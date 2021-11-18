Британская полиция заявила, что погибший в Ливерпуле преступник планировал теракт с апреля

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Имад ас-Свилмин, который в воскресенье, 14 ноября, погиб при попытке осуществить теракт в Ливерпуле, планировал преступление как минимум с апреля. Об этом сообщили в среду вечером в британской полиции.

"Вырисовывается сложная картина того, как приобретались компоненты [взрывного] устройства. Мы знаем, что ас-Свилмин с апреля этого года снимал помещение [где собирал бомбу]. Мы считаем, что по крайней мере с этого времени он покупал необходимые материалы", - заявил представитель контртеррористического отдела полицейского управления Северо-Западной Англии Расс Джексон.

Полиция с 14 ноября продолжает проводить обыск на Ратленд-авеню в Ливерпуле, где ас-Свилмин работал над взрывным устройством. В среду туда уже во второй раз в целях предосторожности были вызваны взрывотехники и пожарные, однако жителей ближайших домов не эвакуировали.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, ссылающейся на родственников террориста, 32-летний ас-Свилмин родился в Ираке, но жил также в ОАЭ, Сирии и Турции. В 2014 году он прибыл в Великобританию и подал прошение об убежище. В том же году ему было отказано в праве остаться на территории королевства, и с тех пор он добивался пересмотра вынесенного британским МВД решения. Подтвердилась также информация о том, что у преступника было периодически обострявшееся расстройство психики.

Би-би-си указывает, что британское МВД должно было получить возможность выслать его из страны еще в 2015 году, однако по неизвестной причине это не было сделано. В январе он подал очередной запрос о пересмотре своего дела. В самом ведомстве дело о предоставлении убежища ас-Свилмину комментировать отказываются.

Теракт в Ливерпуле

Взрыв в Ливерпуле прогремел утром, а вечером того же дня полиция объявила произошедшее терактом. Террорист привел в действие взрывное устройство на парковке рядом с одной из городских больниц. Избежать жертв удалось благодаря действиям таксиста Дэвида Перри, который, заметив странное поведение пассажира, запер его в автомобиле. Сам Перри успел выскочить из такси за несколько мгновений до взрыва и получил не угрожающие жизни ранения.

Следователи не исключают, что ас-Свилмин планировал совершить теракт в момент, когда по всей стране проводились торжественные церемонии и церковные службы по случаю Дня памяти павших участников войн, и хотел устроить взрыв в людном месте.

К настоящему моменту не ясны ни мотивы преступника, ни потенциальная цель теракта. Согласно одной из изучаемых версий, преступник хотел устроить взрыв в соборе, который расположен рядом с больницей, у которой он попросил остановить такси. Однако не исключено, что террорист направлялся с бомбой именно в медицинское учреждение.