СМИ: в ватиканском процессе по делу о недвижимости могут быть показания понтифика

ВАТИКАН, 18 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск мог изложить свою версию того, что он знал о приобретении на средства от пожертвований по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в качестве инвестиции. Данное предположение возникло у адвокатов подсудимых, среди которых есть кардинал Анджело Беччу, в ходе состоявшихся в среду слушаний в трибунале Ватикана в рамках процесса по данному делу.

Как сообщает агентство ANSA, два защитника обратились к трибуналу с просьбой оценить, насколько возможна дача показаний понтификом не в зале суда, а в приватных условиях. Данное ходатайство стало следствием того, что на полученных адвокатами записях допроса обличающего неправомочные показания обвиняемых одного из ключевых свидетелей - монсеньера Альберто Перласка - следователи отрицают некоторые его слова, ссылаясь на "заявления, сделанные Папой". Как предполагается, в ходе расследования, которое началось в 2019 году по сигналу о "подозрительной операции" ватиканского банка "Институт религиозных дел" (IOR), ведущие его следователи обращались к понтифику. Никакого протокола папских показаний в материалах дела нет.

Как отмечают местные наблюдатели, один этот факт указывает на то, что понтифик лично знаком с обстоятельствами дела. Сам Франциск ранее в беседе с журналистами своего пресс-пула отмечал, что данное расследование было начато самим Ватиканом, а не "пришло извне", указывая на "стремление к прозрачности".

Изначально по этому делу по подозрению в мошенничестве, коррупции, а также превышении должностных полномочий проходили 10 человек: как брокеры и банкиры, работавшие с Ватиканом, так и представители управляющих структур папского города-государства. После первых трех заседаний четверых подозреваемых вывели из процесса до момента получения полной информации об их роли. Однако они остаются под следствием. На скамье подсудимых остались шестеро, среди которых есть Беччу, занимавший на момент предполагаемого преступления пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам. Ранее он был вынужден подать в отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых, отречься от прав, связанных с кардинальским саном, и был фактически удален от курии. Сам прелат неоднократно отрицал все обвинения и указывает на то, что был оклеветан в том числе Перлаской.

Следующее заседание назначено на 1 декабря.