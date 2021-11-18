Мексика надеется на успешный исход саммита лидеров государств Северной Америки

МЕХИКО, 18 ноября. /ТАСС/. Мексика ждет, что результаты саммита лидеров государств Северной Америки в Вашингтоне в четверг будут хорошими. Об этом заявил журналистам в среду в столице США министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"Согласно нашим представлениям, мы получим положительные результаты, мы с оптимизмом смотрим на эту встречу, это не означает, что не возникнет тема, по которой наши взгляды расходятся, но означает, что я вижу, что атмосфера [предстоящей встречи] очень позитивная", - цитирует главу внешнеполитического ведомства на своем сайте мексиканская газета El Milenio. По словам Эбрарда, на саммите не будет затронута ситуация вокруг Кубы, а также планы реформирования мексиканского энергетического сектора.

Как сообщил ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, саммит будет иметь большое значение. Стороны обсудят завершение борьбы с пандемией коронавируса, миграционные вопросы, изменение климата и ряд других тем. Согласно обнародованной в мексиканских СМИ программе, Лопес Обрадор около полудня 18 ноября встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а затем - с вице-президентом США Камалой Харрис. Позднее состоятся его переговоры с американским коллегой Джо Байденом, после чего лидеры трех стран вместе обсудят трехсторонний торговый договор (USMCA или T-MEC).