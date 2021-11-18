На севере Индии убили пятерых пропакистанских террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Индии ликвидировали пять боевиков пропакистанских террористических группировок, действующих в северной союзной территории Джамму и Кашмир.

Как сообщает в четверг газета Payoneer, экстремисты были застрелены в боестолкновениях с силовиками в ходе антитеррористических операций в районе Кулгам. Среди убитых полевой командир боевиков террористической группировки "Фронт сопротивления" (TRF) Афак Сикандер.

В районе Пулвама полиция арестовала двух пособников террористов, у которых были конфискованы самодельные взрывные устройства.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.