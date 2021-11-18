Талибы ликвидировали ячейку ИГ в Кабуле

ТЕГЕРАН, 18 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности, сформированные захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ), обнаружили и обезвредили в Кабуле ячейку боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в четверг представитель движения Инамулла Самангани на своей странице в Тwitter.

По его словам, операция прошла в ночь на четверг в районе Хаир-Хана на северо-западе афганской столицы. Талибы ликвидировали одного террориста и задержали несколько боевиков. В настоящее время в их отношении ведется расследование.

В сентябре - ноябре в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ. Так, 17 ноября радикалы из этой группировки подорвали в Кабуле два микроавтобуса. Жертвами нападений стали не менее 11 человек.