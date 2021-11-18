Пентагон заявил о необходимости усилить защиту космических систем США в свете испытания РФ

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо активизировать усилия по повышению защищенности своих космических систем в свете проведенного Россией испытания противоспутникового оружия. Об этом, как сообщило в среду американское издание Defense One, заявила генерал-лейтенант Космических сил США Нина Армагно.

"То, что мы наблюдаем, является демонстрацией Россией [своего] оружия. Если они могут уничтожить российский спутник, они могут уничтожить и американский спутник", - приводит издание слова Армагно, сказанные ею на прошедшей в среду в Лас-Вегасе (штат Невада) конференции по космической тематике.

С учетом этого, отметила генерал-лейтенант, Космическим силам США необходимо найти способы "затруднения возможностей обнаружения этих систем". "Нам необходимо [задействовать] наши средства предупреждения о ракетном нападении, увеличить слои орбит, гибридные возможности, [численность] более мелких спутников и предоставляемые коммерческие возможности, - сказала Армагно. - Это затруднит для России выбор в качестве целей наших основных объектов предупреждения о ракетном нападении".

Эту тему затронул и выступивший в среду на брифинге в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин. Он, в частности, выразил обеспокоенность по поводу проведенных Россией испытаний, создающих, по его мнению, "угрозу для международного сообщества" и международной стабильности. "Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать", - добавил Остин.

Свой вариант ответа на этот вопрос предложила другой участник конференции в Лас-Вегасе, генерал-майор Лия Лаудербак, директор по разведке и осуществлению наблюдения Космических сил США. Она предположила, что проведенные Россией испытания, возможно, стали сигналом Соединенным Штатам. "Это, возможно, связано с перспективой сдерживания, - цитирует издание ее слова. - Это является реализацией их намерения ослабить [нас и тем самым] удержать нас от использования наших космических возможностей".

Российское военное ведомство сообщило во вторник о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что оно осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности страны. Там также напомнили, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере.