Казахстан изучит возможность ограничения авиатранзита граждан некоторых стран в Белоруссию

НУР-СУЛТАН, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана изучает возможность введения временного запрета на транзит воздушным транспортом для граждан ряда ближневосточных стран в Белоруссию в связи с миграционным кризисом на границе этой страны с Латвией, Литвой и Польшей. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг пресс-секретарь ведомства Мадияр Уакпаев.

"Вопрос изучается совместно с заинтересованными государственными органами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, пытаясь попасть на территорию Польши, однако польские силовики, выставив кордоны, не пускают мигрантов. Белорусская сторона поддерживает беженцев, подвозя дрова, воду и оказывая медпомощь нуждающимся. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.