В аэропорту "Минск" открылась регистрация на рейс Iraqi Airways, которым полетят мигранты

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Регистрация пассажиров на рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways (Иракские авиалинии), которым планируется эвакуация иракских мигрантов, открыта в Национальном аэропорту "Минск".

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет иракской авиакомпании уже вылетел и, как ожидается, приземлится в 12:45 в четверг в белорусском аэропорту. На табло расписания вылет самолета в Багдад с мигрантами запланирован на 13:45.

Ранее сообщалось, что более 400 иракских граждан, находящихся у белорусско-польской границы, изъявили желание вернуться на родину в самое ближайшее время. Первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из Белоруссии состоится по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад.