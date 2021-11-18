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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В аэропорту "Минск" открылась регистрация на рейс Iraqi Airways, которым полетят мигранты

Вылет самолета в Багдад запланирован на 13:45

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Регистрация пассажиров на рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways (Иракские авиалинии), которым планируется эвакуация иракских мигрантов, открыта в Национальном аэропорту "Минск".

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет иракской авиакомпании уже вылетел и, как ожидается, приземлится в 12:45 в четверг в белорусском аэропорту. На табло расписания вылет самолета в Багдад с мигрантами запланирован на 13:45.

Ранее сообщалось, что более 400 иракских граждан, находящихся у белорусско-польской границы, изъявили желание вернуться на родину в самое ближайшее время. Первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из Белоруссии состоится по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад.

Теги
БелоруссияИракСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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