Служба безопасности Молдавии обвинила одного из офицеров в разглашении гостайны

КИШИНЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила в четверг о выявлении одного из офицеров разведки, которого подозревают в разглашении гостайны.

"Сегодня утром СИБ совместно с органами прокуратуры провела уголовно-процессуальные мероприятия в отношении офицера разведки, занимающего руководящую должность. Его подозревают в разглашении третьим лицам сведений, составляющих государственную тайну", - уточняется в сообщении.

Подозреваемый был отстранен от должности. "Он полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием", - информирует пресс-служба СИБ.