МИД КНР заявил о вторжении филиппинских судов в спорную акваторию в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Два филиппинских судна вошли в китайскую акваторию у островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море, принадлежность которых оспаривают, в частности, Манила и Пекин. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Вечером 16 ноября два филиппинских судна снабжения, не получив согласия Китая, вторглись в воды возле рифа Жэньай китайских островах Наньша, - отметил он. - Суда береговой охраны КНР выполняют служебные обязанности в соответствии с законом и обеспечивают суверенитет Китая и порядок на море".

По словам Чжо Лицзяня, в настоящее время ситуация у рифа Жэньай, который на Филиппинах называют Второй отмелью Томаса, остается спокойной. Он также добавил, что Пекин и Манила поддерживают обмен информацией по этому поводу.

Ранее внешнеполитическое ведомство Филиппин заявило, что 16 ноября три судна береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водяных пушек два филиппинских судна снабжения, которые перевозили продовольствие военнослужащим Филиппин на Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море. В результате инцидента никто не пострадал, филиппинские корабли были вынуждены отменить свой маршрут.

Архипелаг Спратли - предмет многонационального территориального спора в Южно-Китайском море. Наряду с другими странами региона, на эти острова претендуют Филиппины и Китай. Ценность островов Спратли представляют богатые биоресурсы, стратегическое расположение на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальные запасы нефти и минерального сырья.

В 2013 году власти Филиппин обратились в Постоянную палату третейского суда в Гааге с просьбой рассмотреть законность деятельности Китая вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. В 2016 году суд вынес решение в пользу Манилы, признав притязания Китая незаконными, но в Пекине заявили, что это не повлияет на суверенитет КНР над этой акваторией.