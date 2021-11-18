МВД Британии согласилось на публичное расследование дела о смерти Дон Стерджес в Эймсбери

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила проведение публичного расследования по делу о смерти британки Дон Стерджес, которая умерла в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном ведомством в четверг.

"Мы проведем расследование, чтобы обеспечить возможность для изучения всех касающихся дела улик, надеясь на то, что семья Дон Стерджес получит ответы на свои вопросы, как она того заслуживает", - сказала Пател, слова которой приводятся в документе.

Расследованием будет руководить баронесса Хезер Хеллетт, которая отвечала за ход коронерского расследования обстоятельств гибели людей в ходе терактов, осуществленных в Лондоне в июле 2005 года. Формат публичного, а не коронерского расследования позволит Хеллетт и ее коллегам ознакомиться с целым рядом секретных документов, чтобы ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах смерти Стерджес, в частности о приписываемой России причастности к происшествию. В МВД указывают, что формат публичного расследования оставляет возможность для проведения закрытых слушаний и привлечения секретных свидетелей.

В 2015 году именно в таком формате в Лондоне проходили слушания по делу о смерти Александра Литвиненко. Критику со стороны РФ тогда вызвало отсутствие прозрачности и закрытое рассмотрение представляющих общественный интерес материалов дела "под предлогом секретности".

История расследования

Коронерское расследование по факту смерти Стерджес было инициировано еще в июле 2018 года, однако его проведение несколько раз откладывалось. В январе 2021 года коронером была назначена Хеллетт. В конце сентября она подала в МВД запрос в срочном порядке переквалифицировать коронерское расследование в публичное, так как, по ее словам, только этот формат позволяет сделать его "всесторонним, справедливым и эффективным". До этого Хеллетт заявляла о необходимости найти ответы на вопросы о том, как, зачем и по чьему указанию в Великобританию было доставлено вещество, в результате контакта с которым умерла Стерджес, что выходит за рамки компетенций коронера.

Решение МВД было принято быстрее, чем ожидали эксперты. Следующее предварительное слушание по делу Стерджес должно состояться 17 декабря, а рассмотрения дела по существу может начаться в 2022 году.

Публичное расследование будет идти параллельно осуществляемому Скотленд-Ярдом расследованию инцидентов в Солсбери и Эймсбери, объединенных в одно дело. По итогам проведенной работы Хеллетт, которая будет единственным судьей в процессе, подготовит подробный доклад об обстоятельствах, которые привели к смерти женщины.

В посольстве РФ в Великобритании ранее назвали предстоящее расследование "квазисудебным разбирательством", которое " будет использовано для многосерийного обоснования бездоказательных обвинений британских властей в адрес России".

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.